С 1 февраля можно рассчитывать на выплату в размере 20 000 рублей за ребенка

10.01.2022 | 16:28

Государство продолжает поддерживать семьи с детьми. В настоящий момент у россиян есть право на ежемесячные и разовые выплаты, материнский капитал и ипотеку по льготной ставке.

Некоторые выплаты зависят от количества детей в семье и уровня доходов. В разных регионах страны существуют свои дополнительные пособия при рождении ребенка. Узнать о них можно в органе соцзащиты по месту жительства.

С 1 февраля 2022 года будет проиндексирован ряд выплат. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) и решением правительства РФ в части увеличения ряда пособий.

Станет больше в новом году и единовременное пособие при рождении ребенка. Оно положено всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. Родители могут работать по трудовому договору или быть фрилансерами, безработными, ИП - на размер пособия это не влияет. В 2021 году оно составляло 18 886 рублей, а с 1 февраля 2022 года выплата увеличится до 19 981 рубля.

Станет больше в этом году и маткапитал. За первого ребенка он увеличился с 483 881 рубля до 503 237 рублей, а за второго с 639 431 рублей до 665 009 рублей. Причем индексация коснется не только той господдержки, на которую возникнет право в 2022 году, но и неиспользованного маткапитала. Например, если ребенок родился в 2021 году, маткапитал на ипотеку можно получить в 2022-м с учетом повышенной суммы.