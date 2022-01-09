Россиянам сообщили о падении цен на некоторые продукты после Нового года

09.01.2022 | 11:29

Газета «Известия» опросила экспертов и выяснила, какие продукты подешевеют сразу после Нового года и праздничных каникул. Свои прогнозы изданию предоставили CEO коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов и эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина.

По словам Андрея Коннова, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов. Чтобы избавить от подобного товара, ритейлеры прибегнут к акциям для привлечения покупателей. Кроме того, новые уловы приведут к падению цен на рыбу.

Эксперт добавил, что стоимость сельскохозяйственный продукции, скорее всего, повысится. Рост цен, по его словам, провоцируют политика Банка России по укреплению ключевой ставки и санкции, из-за которых падает курс рубля. Также сказывается ответная политика России, которая ограничивает доступ зарубежных поставщиков на отечественный рынок.

Однако Елена Доронкина заявила, что падение цен на продукты в России затронет куда больший ассортимент товаров. По ее мнению, новые урожаи и поступления на склады продуктовых торговых сетей спровоцируют снижение цен на сахар, хлебобулочные изделия, масло, крупы и макароны, а также свинину и мясо птицы.

Ранее эксперты предсказали россиянам рост цен на недвижимость, бытовую технику, автомобили и продукты питания в 2022 году. Основной причиной роста цен станет высокий общемировой уровень инфляции, который возник из-за пандемии коронавируса. Также цены могут вырасти из-за дефицита рабочей силы и проблем с логистикой.