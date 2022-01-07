В стране и мире

Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана

Печать

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Об этом сообщило издание Orda.kz со ссылкой на свои источники.

По его данным, в Казахстане остался только старший брат Назарбаева Болат.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе ухода Назарбаева из политики. 5 января действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами.

Токаев подчеркнул, что решение отправить Назарбаева в отставку вызвано стремлением обеспечить безопасность страны «по многочисленным просьбам граждан», чтобы защитить их жизни на фоне беспорядков.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

В США наверно полятели

Гость||

У них недвижимости на сотни млн. баксов по всему миру, есть куда спрятаться...

Гость||

США не любят таких. Куда-нибудь во Францию, как неизвестное частное лицо, на свою заработанную тяжелейшим трудом виллу. Диктаторы обычно так делают, боятся перед людьми ответ держать.

Гость||

Гость писал(a):

недвижимости на сотни млн. баксов по всему миру
Газа в Казахстане еще на много баев хватит.

Гость||

В Москву?

Гость||

Москва не резиновая, в Ростов к Януку))

Гость||

А куда нашему бежать?

Гость||

Он как настоящий офицер пустит себе пулю в лоб...

Гость||

Ждем

Гость||

Вот они, патриоты. Улетают туда, где лежит наворованное у народа.

Гость||

Больше всего на свете власть боится того, что выйдет на улицу огромная толпа народа. А когда выйдет огромная толпа народа и начнет сносить всё, тогда полиция подумает, что незачем совершенно ее разгонять. Тогда силовые ведомства подумают, что они должны быть выше внутренних конфликтов, армия не должна вмешиваться. Тогда придется быстро со своими десятками паспортов, которые давно в сейфах, садиться в самолеты и лететь туда, где виллы, пароходы и счета. А, конечно, не хочется. (С)))

Гость||

Век дров кончился раньше чем кончились дрова.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте