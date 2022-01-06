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В Роспотребнадзоре назвали категории рискующих тяжело заболеть «флуроной» людей

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Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала категории граждан, которые больше всего рискуют заболеть так называемой флуроной — гриппом и COVID-19 одновременно. Ее слова в четверг, 6 января, приводит РИА Новости.

По мнению медика, риск тяжелого и длительного течения высок у детей до года, пожилых людей и у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию. Обезопасить себя, отмечает Руженцова, можно благодаря вакцинации и использованию защитных масок.

Название «флурона» представляет собой объединение слов «грипп» (flu) и «коронавирус» (conoravirus) на английском языке. Впервые одновременное заражение двумя вирусами выявили в Израиле в конце декабря 2021 года у одной из рожениц, которая не была привита. 4 января также сообщалось, что в Бразилии выявили как минимум четыре случая «флуроны».

По данным оперштаба на 6 января, в России за прошедшие сутки выявили 15 316 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии в стране достигло 10 601 300.

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Источник — lenta.ru
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