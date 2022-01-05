Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости во всех регионах России

05.01.2022 | 15:02

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех 85 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Ее слова в среду, 5 января, приводит ТАСС.

Она отметила также, что в 45 субъектах, тем не менее, среднероссийский показатель превышен. Максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет, отметила главный санитарный врач.

По данным оперштаба на 5 января, за прошедшие сутки в стране выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 585 984.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что из-за недостаточного количества привитых граждан ситуация с коронавирусной инфекцией в России может развиваться тяжелее, чем в других странах.