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В стране и мире

Еще в одной стране зарегистрировали первые случаи смерти от омикрон-штамма

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Еще в одной стране, Южной Корее, впервые зарегистрировали два летальных случая, связанных с заражением омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет Yonhap News Agency.

По данным органов здравоохранения города Кванджу, в понедельник и в среду (27 и 29 декабря 2021 года) в доме престарелых скончались два пациента в возрасте 90 лет, у которых ранее был выявлен коронавирус. Проведенный уже после их смерти тест также показал заражение омикрон-штаммом.

Сообщается, что это первые летальные случаи в Южной Корее, связанные с омикрон-штаммом. Тем не менее, органы здравоохранения продолжают выяснять точную причину смерти пациентов.

Ранее в декабре 2021 года в Австралии зафиксировали первый случай смерти от омикрон-штамма коронавируса. Так, пожилой мужчина, который был привит двумя дозами вакцины против коронавирусной инфекции, скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital.

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Источник — lenta.ru
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