Жители Москвы массово пострадали от салютов и петард в новогоднюю ночь

01.01.2022 | 12:16

Жители Москвы массово получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь. Об этом в субботу, 1 января, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десяти человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.

29 декабря прошлого года мастер-пиротехник Игорь Алексеев рассказал, что фейерверки не стоит покупать в подземном переходе, лучше использовать для этих целей специализированный лицензионный магазин. Он также отметил, что при запуске упаковку важно надежно закрепить на земле, ведь самая опасная ситуация возникает, когда фейерверк опрокидывается.