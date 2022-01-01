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Жители Москвы массово пострадали от салютов и петард в новогоднюю ночь

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Жители Москвы массово получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь. Об этом в субботу, 1 января, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десяти человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.

29 декабря прошлого года мастер-пиротехник Игорь Алексеев рассказал, что фейерверки не стоит покупать в подземном переходе, лучше использовать для этих целей специализированный лицензионный магазин. Он также отметил, что при запуске упаковку важно надежно закрепить на земле, ведь самая опасная ситуация возникает, когда фейерверк опрокидывается.

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Источник — lenta.ru
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