Россияне поделились своими ожиданиями от 2022 года

01.01.2022 | 10:48

Россияне поделились с «Известиями» своими ожиданиями от наступившего 2022 года. Люди ждут победы над пандемией коронавируса, хотят быть здоровыми и успешными, они надеются, что новый год будет легче предыдущего.

Жительница Волгограда Мария Чигирь встретила праздник в окружении своих детей и внуков. «Пожелаю, чтобы все были здоровы и счастливые, чтобы не было у нас коронавируса», — сказала она.

Ранее психотерапевт Анна Стори раскрыла россиянам способы исполнения новогодних желаний. По ее словам, главное — определиться, чего в действительности хочет человек. Специалист посоветовала отключить на время логическое мышление, чтобы добраться до глубин подсознания и отбросить то, что навязывает или советует окружение.