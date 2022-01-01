Россияне поделились своими ожиданиями от 2022 года

Россияне поделились с «Известиями» своими ожиданиями от наступившего 2022 года. Люди ждут победы над пандемией коронавируса, хотят быть здоровыми и успешными, они надеются, что новый год будет легче предыдущего.
Жительница Волгограда Мария Чигирь встретила праздник в окружении своих детей и внуков. «Пожелаю, чтобы все были здоровы и счастливые, чтобы не было у нас коронавируса», — сказала она.
Ранее психотерапевт Анна Стори раскрыла россиянам способы исполнения новогодних желаний. По ее словам, главное — определиться, чего в действительности хочет человек. Специалист посоветовала отключить на время логическое мышление, чтобы добраться до глубин подсознания и отбросить то, что навязывает или советует окружение.
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