Россиянам раскрыли способы исполнения новогодних желаний

01.01.2022 | 10:45

Психотерапевт Анна Стори раскрыла россиянам способы исполнения новогодних желаний. По ее словам, главное – определиться, чего в действительности хочет человек, передает агентство «Прайм».

Специалист посоветовала отключить на время логическое мышление, чтобы добраться до глубин подсознания и отбросить то, что навязывает или советует окружение. Среди способов решить, что же нужно по-настоящему, она назвала рисование картины идеальной жизни с мелкими деталями, персонажами и ситуациями, при этом не задаваясь вопросами, насколько это реально. После завершения процесса можно заняться толкованием.

Картину можно заменить коллажем, для этого нужно за ограниченное количество времени вырезать приглянувшиеся картинки из глянцевых журналов, наклеить их на лист, а потом поразмышлять, чем именно они привлекают, отметила Стори.

«Определившись с вашими желаниями, можно начинать составлять план по их осуществлению. Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги — иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией», — добавила эксперт.

Стори подчеркнула, что при составлении списка желаний нужно внимательно следить за Внутренним Критиком – негативным внутренним голосом, который настраивает на поражение и не дает планам осуществиться. По мнению специалиста, если удастся контролировать это и составить план на Новый год согласно самым сокровенным желаниям, они непременно исполнятся, и с последним ударом курантов начнется новая жизнь.

В июне Анна Стори раскрыла россиянам «отталкивающие» деньги установки. По словам специалиста, если человеку действительно «фатально» не везет с деньгами, то дело, вероятно, в сценарии, который «отталкивает» доход.