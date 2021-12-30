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Власти российского города запретили жителям запускать салюты на Новый год

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В Хабаровске власти запретили жителям запускать салюты во время новогодних праздников. Утвержденных мест для запуска фейерверков в городе нет, об этом говорится на сайте администрации.

Горожан предупредили об установленных камерах видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и ответственности в случае запуска салюта.

«По отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной ответственности. А если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью — то и уголовной», — заявил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин.

Также в администрации заявили, что с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме и контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области жителям разрешили погулять на Новый год. Так, россиянам можно участвовать в мероприятиях на открытом воздухе, говорится в документе, который представлен на сайте администрации. Отмечается, что количество людей, присутствующих на мероприятиях, ограничено 500.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ага, в России запрещать ничего нельзя, наблюдаем за развитием ситуации, 100% ещё больше будут запускать салюты и взрывать питарды

Гость||

Горожан предупредили об установленных камерах видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и ответственности в случае запуска салюта.

Это дураков ловить будут тех кто биометрию сдал, типа в метро проходит по распознавания лица.....

Если в базе данных нет твоего лица не распознает.

Гость||

Когда глаз вырвет у мамкиной дураковатой детки от петард, тогда затихнут. Ждем.

Гость||

В Пензе тоже надо запретить фейерверки. Один раз уже спалили ТЕАТР. Теперь могут развесит костры и в других учреждениях культуры ....

Гость||

Глупомордые будут бухать, жать и оббабахивать друг друга, а потом обблевывать.

Гость||

У нас дома плохая звукоизоляция, а сосед очень громко пердит и нам всё слышно. Как ему это запретить?

Гость||

Сейчас хоть от свадеб стало меньше грохота, дурачье поняли, что это дешевка и дурновкусие устраивать в спящем городе петардник. Остались тупоголовые дети и их производители, такие же родители.

Гость||

Гость писал(a):

У нас дома плохая звукоизоляция, а сосед очень громко пердит и нам всё слышно. Как ему это запретить?
До 23 часов имеет полное право пердеть во всю мощь своего сфинктера. После 23 часов вызывайте полицию, пусть вставляют затычку.

Гость||

Гость писал(a):

У нас дома плохая звукоизоляция, а сосед очень громко пердит и нам всё слышно. Как ему это запретить?
Повезло тебе, что сосед. У меня теща так делает.

Гость||

Ахаха, напугали. В темноте какие камеры распознают кто запустил салют. Рассчитано на идиота или на запуганного.

Имя: Гость
Комментарий:

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