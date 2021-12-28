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В стране и мире

В Госдуме прокомментировали идею о включении новогодних каникул в отпуска

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Идея об отмене новогодних каникул и присоединении этих дней к отпускам правильная, однако на деле ее будет сложно реализовать. Такое сомнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя предложенную председателем ЛДПР Владимиром Жириновским инициативу, сообщает РИА Новости.

Делягин уточнил, что такую идею выдвигали давно. Кроме того, звучали предложения о том, чтобы добавить новогодние каникулы к майским праздникам или отпускам. Однако дальше заявлений никуда продвинуться не удалось, добавил депутат.

Накануне лидер ЛДПР предложил добавить 15 новогодних выходных дней к отпускам россиян. По его мнению, необходимо сохранить число выходных дней, но вместо всеобщих фиксированных каникул гражданам следует добавить к 28 обычным отпускным дням еще 15. Тогда россияне сами выберут, когда их «отгулять».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Праздничные дни оставить 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Этого достаточно.

Гость||

А 12 июня и 4 ноября что праздновать ?

Гость||

Хорошо. Оставить только 1 января и 9 мая.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо. Оставить только 1 января и 9 мая.
А этому гражданину выдать лопату, и пусть чистит улицы, без выходных. А 9-го на картошку.

Гость||

Гость писал(a):

Праздничные дни оставить 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Этого достаточно.
А лично тебе - и выходные отменить. Достаточно 4 дня в году не работать.

Имя: Гость
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