Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|17:27
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В стране и мире

СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края

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В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после стрельбы в больнице Светлограда. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пьяный 36-летний местный житель пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Подозревая ее в служебном романе с одним из врачей, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

На месте работает следователь регионального СКР, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Задержанным оказался хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко. Пара переживает бракоразводный процесс. Они воспитывают двоих детей: 13-летнего сына и шестилетнюю дочку.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это всё от переизбытка скрепности и духовности. Не все ещё приспособились к постоянным прорывам и ярким победам, вот крышу и срывает.

Гость||

Любовь она такая на рабочем месте все бывает. Где коллегу хором где однополая любовь эх житие бытие

Имя: Гость
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