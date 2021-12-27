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В стране и мире

В России захотели снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей

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Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин захотел снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он рассказал об этом в интервью «Ведомостям».

Вице-премьер отметил, что это поможет улучшить безопасность на дорогах и сократить смертность.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, - уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», - сказал он.

В октябре правительство захотело пожизненно лишать пьяных водителей прав. Поручение ведомствам разработать предложения по ужесточению законодательства в этой сфере дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти намерены ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения». Кроме того, планируется проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.

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Источник — lenta.ru
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