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В стране и мире

В Кремле ответили на вопрос о планах насчет тела Ленина

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, таких планов нет», - ответил Песков на вопрос о возможности в обозримой перспективе принятия решения о выносе тела Ленина из мавзолея, например, к 100-летию со дня его смерти.

Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами».

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков рассказал, что в КПРФ посчитали невозможными дискуссии относительно захоронения тела Ленина. По его словам, если власти решат закрыть Мавзолей и похоронить Ленина, то против этого решения «поднимется вся страна».

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Источник — lenta.ru
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