Сетевое издание|18+|Понедельник|27 дек 2021|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Демографические потери России после распада СССР оценили в 25 миллионов человек

Печать

Демографические потери России после распада СССР в 1991 году оценили в 25 миллионов человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование своего дата-отдела.

В подсчетах использовали долгосрочные прогнозы Госкомстата СССР.

Отмечается, что без учета сверхубыли из-за пандемии COVID-19 (один миллион граждан) демографические потери населения за тридцать лет составили 25,3 миллиона человек. По данным Госкомстата, с учетом замедления прироста к концу 2021 года численность достигла бы 169,4 миллиона человек (171,9 миллиона граждан вместе с Крымом). Однако к концу этого года с учетом роста смертности населения от коронавируса число россиян - около 145,6 миллиона человек, что на 26,3 миллиона меньше.

Главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов заявил, что демографы не подвергались политическому давлению, поэтому их прогноз, скорее всего, был объективным. Он назвал такую оценку демографических потерь реалистичной. Главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова в свою очередь отметила, что никто не ожидал катастрофической убыли. Она сочла оценку Госкомстата СССР оптимистичной, так как ведомство могло опираться на положительные результаты стимулирования рождаемости второй половины 80-х, которое давало временный эффект.

23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции назвал решение демографических проблем одной из главных задач для государства.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

И они ещё сталинские репрессии ругают. При Сталине население росло по миллиону в год...

Гость||

Путинский прорыв косит население, как мор.

Гость||

В этом есть свои плюсы, освободилась места для наших азиатских,армяно-азейбарджанских друзей.Как приятно оказаться в Самарканде, но в центре РФ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Демографические потери России после распада СССР в 1991 году оценили в 25 миллионов человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование своего дата-отдела.
И это только официально, сопоставимо с потерями второй мировой. Да здравствует демократия и капитализм!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

потери населения за тридцать лет составили 25,3 миллиона человек
Город Москва вымер под чистую?

Гость||

Сказки про вымирание - глупость. Город задыхается в пробках из новеньких иномарок, дворы забиты машинами, что пройти негде. В торговых центрах вереницы набитых всяческой деликатесной снедью тележек с двухметровой портянкой чека на выходе. Повсюду, как грибы после дождя, растут многоэтажные жилые комплексы с астрономической стоимостью квадратных метров, значит есть спрос, значит никто не вымирает. Летом по дороге на отдых километровые пробки из желающих отдохнуть на юге. А к аэропорту не подъехать, кругом движуха, такси, платные стоянки и въезды, самолеты садятся и взлетают каждые 5 минут. Непохоже а вымирающую выжженную землю.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте