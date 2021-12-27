Демографические потери России после распада СССР оценили в 25 миллионов человек

27.12.2021 | 10:19

Демографические потери России после распада СССР в 1991 году оценили в 25 миллионов человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование своего дата-отдела.

В подсчетах использовали долгосрочные прогнозы Госкомстата СССР.

Отмечается, что без учета сверхубыли из-за пандемии COVID-19 (один миллион граждан) демографические потери населения за тридцать лет составили 25,3 миллиона человек. По данным Госкомстата, с учетом замедления прироста к концу 2021 года численность достигла бы 169,4 миллиона человек (171,9 миллиона граждан вместе с Крымом). Однако к концу этого года с учетом роста смертности населения от коронавируса число россиян - около 145,6 миллиона человек, что на 26,3 миллиона меньше.

Главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов заявил, что демографы не подвергались политическому давлению, поэтому их прогноз, скорее всего, был объективным. Он назвал такую оценку демографических потерь реалистичной. Главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова в свою очередь отметила, что никто не ожидал катастрофической убыли. Она сочла оценку Госкомстата СССР оптимистичной, так как ведомство могло опираться на положительные результаты стимулирования рождаемости второй половины 80-х, которое давало временный эффект.

23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции назвал решение демографических проблем одной из главных задач для государства.