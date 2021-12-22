Россиянам посоветовали защищаться от мошенников «молитвой» и вопросом про Крым

22.12.2021 | 13:44

Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с «Лентой.ру» поделился советами насчет того, как отвечать на звонки с подозрительных номеров. По его словам, можно сбить мошенников с толку вопросом или записать себе «молитву», которая поможет сохранить бдительность.

Киберэксперт отметил, что лучше всего вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Но если пришлось поднять трубку, можно использовать «два волшебных заклинания от мошенников».

«Первое - если вам звонит непонятно кто, строгим голосом спрашивайте, чей Крым. Это сбивает инициативу в разговоре, и дальше вы уже можете посмотреть по реакции, кто перед вами. Второе - это молитва. Можете взять чистый листок, написать две фразы: "Меня сейчас хотят развести" и "Я буду это проверять", и в любой непонятной ситуации зачитывайте ее вслух, тоже очень успокаивает», - поделился Масалович.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей.