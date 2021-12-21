Названы условия, при которых женщина может требовать деньги на свое содержание

21.12.2021 | 13:32

Не только дети могут рассчитывать на алименты. Женщина тоже может получать деньги на свое содержание от бывшего супруга.

Это возможно при возникновении определенных жизненных ситуаций, сообщает Telegram-канал «Госуслуги: для родителей».

Первая ситуация - во время беременности. Алименты можно взыскать только с супруга, с которым был оформлен официальный брак. Право на алименты возникает независимо от развода: требовать деньги на свое содержание женщина может в период брака или после его расторжения.

Пока общему ребенку не исполнится три года, женщина также может рассчитывать на финансовую помощь от супруга. Так она получит средства не только на его содержание, но и на свое. При этом женщина может быть в браке с отцом ребенка или оформить с ним развод.

Еще один случай - если у ребенка инвалидность. В такой ситуации алименты на свое содержание женщина может требовать до его совершеннолетия. Если он инвалид с детства I группы — то и после восемнадцатилетия.

Размер алиментов зависит от доходов женщины, материального положения мужчины и других обстоятельств. Сумма может быть фиксированной или составлять долю от прожиточного минимума.