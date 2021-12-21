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В стране и мире

Названы условия, при которых женщина может требовать деньги на свое содержание

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Не только дети могут рассчитывать на алименты. Женщина тоже может получать деньги на свое содержание от бывшего супруга.

Это возможно при возникновении определенных жизненных ситуаций, сообщает Telegram-канал «Госуслуги: для родителей».

Первая ситуация - во время беременности. Алименты можно взыскать только с супруга, с которым был оформлен официальный брак. Право на алименты возникает независимо от развода: требовать деньги на свое содержание женщина может в период брака или после его расторжения.

Пока общему ребенку не исполнится три года, женщина также может рассчитывать на финансовую помощь от супруга. Так она получит средства не только на его содержание, но и на свое. При этом женщина может быть в браке с отцом ребенка или оформить с ним развод.

Еще один случай - если у ребенка инвалидность. В такой ситуации алименты на свое содержание женщина может требовать до его совершеннолетия. Если он инвалид с детства I группы — то и после восемнадцатилетия.

Размер алиментов зависит от доходов женщины, материального положения мужчины и других обстоятельств. Сумма может быть фиксированной или составлять долю от прожиточного минимума.

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Гость||

Наше дело не рожать сунул-вынул и бежать!

Гость||

Гость писал(a):

сунул-вынул и бежать!
Мужчина, а деньги?!

Гость||

В странах Европы действуют очень разные законы, касающиеся проституции: от полного запрета (как покупки секс-услуг, так и их продажи) до полной легализации

В число главных консерваторов вошли Румыния, Хорватия и Литва (что интересно, в соседней Латвии она полностью легальна), а полностью легализована - в Нидерландах, Германии, Австрии, Венгрии и Греции

Во Франции, Ирландии и Швеции запрет введён в интересной форме: продавать секс легально, а вот покупать - уже нет. В большинстве же других стран ЕС проституция не запрещена, если она не организованная

Гость||

Есть желающие платить алименты?

Гость||

И фото правильное такое - баба в кровати, для чего собственно ея и берет муж. Беслатная услуга все же дешевше, чем каждный раз искать...

Гость||

Справлял нужду - плати.

Гость||

Гость писал(a):

фото правильное такое - баба в кровати, для чего собственно ея и берет муж. Беслатная услуга все же дешевше, чем каждный раз искать...
Какой ты глупый.. даже считать не умеешь

Имя: Гость
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