Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 дек 2021|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам перечислили несовместимые сочетания продуктов

Печать

Нутрициолог Екатерина Муравская объяснила россиянам, какие продукты лучше не совмещать. По ее словам, вредно сочетать крахмалы с белками, сообщает РИА Новости.

Муравская перечислила несовместимые продукты: она посоветовала не употреблять крахмалы с животными белками — например, хлеб с мясом или картофель с мясом. Также она призвала отказаться от таких сочетаний, как каша на молоке и с сахаром, кефир с хлебом и булка с вареньем. Врач также посоветовала не есть крахмалы с фруктами и фруктовыми соками.

Врач объяснила, что сочетание несовместимых продуктов требует у организма больше энергии на переработку, поскольку один вид пищи уже переваривался, а второй еще нет.

«Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания», - подчеркнула Муравская.

Ранее диетолог Светлана Фус назвала полезный для пищеварения продукт. По ее словам, инжир помогает при запорах и восстанавливает работу кишечника

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Мясо,рыба, икра, большинство овощей и фруктов не сочетаются с финансовым состоянием большинства пенсионеров и вообще россиян.

Гость||

Короче хлеб ни с чем нельзя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте