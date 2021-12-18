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В Госдуме предложили учредить «новогоднюю социальную корзину» для ряда россиян

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением учредить «новогоднюю социальную корзину» для российских семей, испытывающих денежные трудности в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо политика на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины», — говорится в обращении.

По словам Милонова, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения. Государство могло бы вручать малообеспеченным семьям коробку, в которой содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества, например, украшения для дома, сладости для детей, сертификат на посещение государственной елки, пояснил депутат.

7 декабря Милонов заявил, что Деды Морозы, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники. Он выдвинул новое требование к Дедам Морозам о наличии прививки из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом. «Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время для того, чтобы эта деятельность была несколько патентная, регулируемая», — призвал депутат.

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Источник — lenta.ru
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угу, с соевой продукцией от Володина. подыхайте быстрее, уважаемые.

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