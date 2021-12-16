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Закон о QR-кодах для общественных мест приняли в первом чтении

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Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах для посещения общественных мест. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».

За законопроект проголосовали 329 депутатов; против - 87; 1 человек воздержался.

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающие использование в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания, были внесены в Госдуму 12 ноября.

Они предполагают, что россияне старше 18 лет смогут посещать объекты питания, культурные учреждения, места проведения массовых мероприятий и объекты розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации, документа, подтверждающего перенесенную болезнь, или медотвода. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что новый закон будет иметь рамочный характер. По его словам, законопроект должен быть проработан не только на федеральном, но и на региональном уровне. Президент отмечал, что в его разработке нельзя допустить опрометчивых решений.

Введение пропусков не ограничит права российских граждан, об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, законопроект даст возможность сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» даже в условиях сильного эпидемиологического подъема. Голикова подчеркнула, что введение QR-кодов в общественных местах поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

Отдельно вице-премьер отметила, что закон о QR-кодах никак не коснется детей: для посещения общественных мест им не понадобится сдавать ПЦР-тест на отсутствие инфекции.

Законопроект о QR-кодах на транспорте отправили на доработку. В понедельник, 13 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что его сняли с рассмотрения в парламенте.

Министерство транспорта и Госдума приняли решение отправить проект на доработку, причем продолжать работу над ним власти собираются вместе с участниками бизнеса.

15 декабря Владимир Путин заявил, что введение связанных с QR-кодами ограничений на транспорте в канун новогодних праздников создаст «много проблем для людей».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Мы в спортзал не ходим

нужен куар код

ходим в алкомаркет

там свободный вход.

Гость||

Cами же эти общественные места разорятся. Не будут ходит в них люди только и всего.

Гость||

Горите в аду едросы!

Гость||

Напоминаю! Вы же сами голосовали за них.

Гость||

ЕдРо в помойное ведро

Гость||

Партия жуликов и воров проголосовала за введение QR-кодов.

Гость||

Единой России теперь обеспечено поражение на следующих выборах.

Гость||

Прощай малый и средний бизнес

Гость||

Гость писал(а):

> Напоминаю! Вы же сами голосовали за них.

Я за них не голосовал

Гость||

Гость писал(a):

Я за них не голосовал
Другие голосовали. Едро всегда побеждает. Не само же оно по себе это делает. Людям нравится.

Гость||

К концу всё идёт, надо зрить в корень.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Я за них не голосовал
Другие голосовали.

> Едро всегда побеждает. Не само же оно по себе это делает. Людям нравится.

Результаты выборов сфальсифицированы

Гость||

penzainform.ru писал(а):

> Введение пропусков не ограничит права российских граждан, об этом говорила

> вице-премьер Татьяна Голикова.

>

> По ее словам, законопроект даст возможность сохранить «жизнь в регионе и

> функционирование всех систем» даже в условиях сильного эпидемиологического

> подъема. Голикова подчеркнула, что введение QR-кодов в общественных местах

> поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

Ложь

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Я за них не голосовал
Другие голосовали.

> Едро всегда побеждает. Не само же оно по себе это делает. Людям нравится.

Если бы явка на выборах в Госдуму была 90-95% то результат был бы не в пользу Единой России.

Гость||

Только проблемы могут создавать, нервы мотают себе и людям. Дальше носа своего не видят, тут же принцип "домино ", лихорадить всех начнёт, убытки хоть подсчитали .

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Имя: Гость
Комментарий:

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