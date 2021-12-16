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В Госдуме предложили выбрать за пенсионеров товары, на которые должно хватать пенсии

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В государственной думе РФ по-прежнему пытаются найти возможности для улучшения жизни пенсионеров.

По мнению одного из парламентариев, для увеличения реальных пенсий в России необходимо составить отдельную корзину из товаров, которые востребованы у пенсионеров.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что только таким методом можно правильно рассчитать «пенсионную инфляцию».

«Нужно составить отдельную корзину из товаров и услуг, наиболее востребованных пенсионерами, и полученный показатель «пенсионной инфляции» использовать при расчете индексации», — приводятся слова Миронова в пресс-релизе от партии.

Глава фракции заявил, что при расчете инфляции Росстат учитывает динамику цен по более чем 200 позициям. О большинстве этих товаров и услуг пенсионеры даже не помышляют. И когда видят официальную статистику, то не могут понять, откуда взялись эти цифры и почему они так расходятся с реальностью.

Миронов уверен, для решения проблемы бедности пенсионеров также необходимо использовать инструмент дополнительных выплат. Однако, они должны быть постоянными.

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Гость||

Одни слова и мнимая забота...

Гость||

Да просто сделайте фуд-банки, как в Америке. От ваших выплат только инфляция разгоняется. Закупайте еду государственно, раздавайте нуждающимся. Если уж не можете экономику развить.

Гость||

Тут проще можно, полевые кухни в каждом районе, Шойгу думаю обеспечит. И варить, жарить, парить, завтрак, обед, ужин всем!, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию.

Гость||

И не надо стесняться , потом воздастся...

Имя: Гость
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