В Госдуме предложили выбрать за пенсионеров товары, на которые должно хватать пенсии

В государственной думе РФ по-прежнему пытаются найти возможности для улучшения жизни пенсионеров.
По мнению одного из парламентариев, для увеличения реальных пенсий в России необходимо составить отдельную корзину из товаров, которые востребованы у пенсионеров.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что только таким методом можно правильно рассчитать «пенсионную инфляцию».
«Нужно составить отдельную корзину из товаров и услуг, наиболее востребованных пенсионерами, и полученный показатель «пенсионной инфляции» использовать при расчете индексации», — приводятся слова Миронова в пресс-релизе от партии.
Глава фракции заявил, что при расчете инфляции Росстат учитывает динамику цен по более чем 200 позициям. О большинстве этих товаров и услуг пенсионеры даже не помышляют. И когда видят официальную статистику, то не могут понять, откуда взялись эти цифры и почему они так расходятся с реальностью.
Миронов уверен, для решения проблемы бедности пенсионеров также необходимо использовать инструмент дополнительных выплат. Однако, они должны быть постоянными.
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