В Госдуме предложили выбрать за пенсионеров товары, на которые должно хватать пенсии

16.12.2021 | 15:35

В государственной думе РФ по-прежнему пытаются найти возможности для улучшения жизни пенсионеров.

По мнению одного из парламентариев, для увеличения реальных пенсий в России необходимо составить отдельную корзину из товаров, которые востребованы у пенсионеров.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что только таким методом можно правильно рассчитать «пенсионную инфляцию».

«Нужно составить отдельную корзину из товаров и услуг, наиболее востребованных пенсионерами, и полученный показатель «пенсионной инфляции» использовать при расчете индексации», — приводятся слова Миронова в пресс-релизе от партии.

Глава фракции заявил, что при расчете инфляции Росстат учитывает динамику цен по более чем 200 позициям. О большинстве этих товаров и услуг пенсионеры даже не помышляют. И когда видят официальную статистику, то не могут понять, откуда взялись эти цифры и почему они так расходятся с реальностью.

Миронов уверен, для решения проблемы бедности пенсионеров также необходимо использовать инструмент дополнительных выплат. Однако, они должны быть постоянными.