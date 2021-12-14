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В стране и мире

В 2022 году лекарства в аптеках начнут отпускать по QR-коду

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С 1 марта 2022 года в России меняются правила оформления рецептов на лекарства. Министерством здравоохранения уже внесены соответствующие изменения в правила выписки препаратов.

Согласно приказу № 1094н от 24 ноября 2021 года, с весны следующего года рецепты можно будет оформлять как на бумаге, так и в электронной форме. Доступ к электронным рецептам граждане получат через личный кабинет на портале госуслуг.

Электронный вариант будет доступен только с согласия самого пациента и только в тех регионах, которые перешли на электронный «рецептурный» оборот. Виртуальные рецепты для обычных лекарств должны будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) врача, а для «наркотических» и «психотропных» препаратов необходима будет еще и УКЭП медицинской организации.

Электронный рецепт — это аналог бумажного рецепта с такой же юридической значимостью. Сегодня в пилотном режиме электронные рецепты уже полностью внедрены в клиниках и аптеках Белгородской области, а также частично в Москве. Цифровизация рецептов началась в Курской области.

Чтобы купить лекарство по такому рецепту, например, в Москве, следует зарегистрироваться в личном кабинете в системе ЕМИАС, получить на приеме у врача электронный рецепт. Затем зайти в специальное приложение и сгенерировать QR-код, который потом показать провизору в аптеке.

В перечне целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», помимо повышения доступности медицинской помощи и снижения смертности, значится, что к 2023 году не менее 70% государственных медицинских учреждений должны реализовать систему выписки электронных рецептов и направлений на лекарственное обеспечение.

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