Путин выразил свое мнение об ограничениях с QR-кодами под Новый год

14.12.2021 | 18:50

Президент России Владимир Путин выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

Он уточнил, что принятие подобных мер накануне праздничных дней — достаточно сложная задача.

«Создадим много проблем для людей», — заключил глава государства, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта.

Ранее Турчак рассказал, почему было решено снять с рассмотрения проект закона о QR-кодах на транспорте. По его словам, это произошло, потому что документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме.

13 декабря Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении цифровых пропусков на транспорте. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Владимир Путин подчеркивал, что решения, ограничивающие права россиян и создающие дополнительные проблемы для граждан, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении соответствующего вопроса, заключил спикер нижней палаты парламента.