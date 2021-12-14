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В стране и мире

Путин выразил свое мнение об ограничениях с QR-кодами под Новый год

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Президент России Владимир Путин выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

Он уточнил, что принятие подобных мер накануне праздничных дней — достаточно сложная задача.

«Создадим много проблем для людей», — заключил глава государства, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта.

Ранее Турчак рассказал, почему было решено снять с рассмотрения проект закона о QR-кодах на транспорте. По его словам, это произошло, потому что документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме.

13 декабря Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении цифровых пропусков на транспорте. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Владимир Путин подчеркивал, что решения, ограничивающие права россиян и создающие дополнительные проблемы для граждан, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении соответствующего вопроса, заключил спикер нижней палаты парламента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да и после Нового года будет такая же петрушка, деваться некуда. Ошибки и перегибы налицо , одни убытки у бизнеса, поэтому о кодах постепенно забудут.

Гость||

Тут же принцип "домино ", но не учли, не приняли во внимание, вот пришлось теперь президенту под Новый год вносить коррективы.

Гость||

Сейчас по радио разговор был про торговые центры в стране. Скоро разорятся из-за кодов. Посещаемость упала на 50-70, а где то аж на 90%, просят денег у Мишустина на покрытие убытков , 21млрд. в месяц, если не даст, тогда копец!

Гость||

Ну так итог был известен, выбирай, либо коды либо экономика.

Имя: Гость
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