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В стране и мире

Россиян предупредили о штрафах в Новый год

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Адвокат Майя Шевцова в беседе с «360» предупредила россиян о том, что за новогодние праздники можно получить большое количество штрафов в случае несоблюдения ряда правил.

«Оштрафовать под Новый год могут и за шумное застолье. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до двух тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действие которого распространяется в том числе и на праздники», - рассказала юрист.

Кроме того, она призвала обратить особое внимание на технику безопасности при использовании пиротехники. Салюты или петарды разрешается использовать лишь в том случае, если в радиусе минимум 100 метров нет автомобилей, а также нет сильного ветра. Нарушение данных правил может грозить виновнику штрафом или арестом на 15 суток, а в случае причинения ущерба здоровью человека или чужому имуществу наступит уголовная ответственность.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в России во время новогодних праздников хотят ограничить продажу алкоголя.

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Источник — lenta.ru
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