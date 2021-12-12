Путин заявил о гражданской войне в России

12.12.2021 | 15:11

Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1» заявил о полноценной гражданской войне в России. По его словам, она шла в 1990-е годы.

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. По сути, в стране шла гражданская война», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что он видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на отдельные государства.

«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми — не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, — но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что «для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет». Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея ввиду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», — рассказал Путин.

По мнению главы государства, вероятно, российская сторона давала на тот момент основания для таких настроений. По словам Путина, крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.