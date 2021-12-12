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В стране и мире

Путин заявил о гражданской войне в России

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Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1» заявил о полноценной гражданской войне в России. По его словам, она шла в 1990-е годы.

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. По сути, в стране шла гражданская война», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что он видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на отдельные государства.

«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми — не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, — но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что «для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет». Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея ввиду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», — рассказал Путин.

По мнению главы государства, вероятно, российская сторона давала на тот момент основания для таких настроений. По словам Путина, крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.

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Источник — ura.news
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Гость||

Развалилась бы -да и хрен с ней.Жрачка в 3 раза подорожала за последний год,вот о чем нам надо думать.

Гость||

Ни Европе, ни Америке никогда не было выгодно, чтобы Россия развалилась на десяток ядерных государств, и с каждым царьком с амбициями наподобие Лукашенки, пришлось бы договариваться. Почему, вы думаете, Украину "кастрировали", отобрав ядерную бомбу в ходе Будапештского меморандума? Все понимали, что нацисты с ядерной бомбой в центре Европы никому не нужны.

Гость||

Развалили до того состояния,что люди ненавидят друг друга,а сосед не знает соседа и готов перегрызть глотку за парковочное место у подъезда.Развалили до такого состояния,что местное население боится вечером выйти в центр города,боясь быть избитыми и ограблениями приезжими.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1» заявил о полноценной гражданской войне в России. По его словам, она шла в 1990-е годы.
она не закончилась а перешла в вялотекущий нарыв, который рано или поздно вызовет интоксикацию и ......

признаки интоксикации и агонии уже прсматриваются

Гость||

Гость писал(a):

Украину "кастрировали", отобрав ядерную бомбу в ходе Будапештского меморандума? Все понимали, что нацисты с ядерной бомбой в центре Европы никому не нужны.
фашисты сегодня сидят а кремле, мечтающих о Третьем Риме.

насмотрелся уроков ненависти ко всем центральных телеканалах...

сходи в туалет, сними напряжение...

Гость||

"Глава государства отметил, что он видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на отдельные государства". Интересно, где он видел???

Гость||

Чем дальше от МКАДАа , тем в России сильнее состояние безысходности.

Гость||

Такого социального расслоения как сейчас страна не знала, так что гражданская война еще впереди.

Гость||

За то, что происходит на корабле, отвечает капитан.

Наши "капитаны" неподсудны ПОКА.

Гость||

Гость писал(a):

За то, что происходит на корабле, отвечает капитан.

Наши "капитаны" неподсудны ПОКА.

корабль уродов, где твой штурвал и снасть?

(С)

Гость||

Германские варвары когда-то разрушили Рим

Гость||

Россию не постигла участь той лягушки, которая надувалась-надувалась для солидности, пока не лопнула

Гость||

Гость писал(a):

Германские варвары когда-то разрушили Рим
а Орда в 1242 РуСь.

после чего севернее РуСи начала зарождаться детище Орды РоССия.

Гость||

Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов

Гость||

16:06 настало время восхитительных историй. А теперь продолжи свой рассказ про бесчинства английских, испанских, португальских, голландских, французских и прочих колониальных войск "степенной, мудрой Западной Европы" в Америке, Индии, Китае, Африке, Австралии и Океании. Слушаем внимательно.

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