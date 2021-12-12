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В стране и мире

Названа дата запрета в России пластиковой посуды

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Запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в России с начала 2023 года. Такую дату назвала вице-премьер России Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого цветного пластика, то есть здесь ничего не поменялось», - заявила Абрамченко.

Список из 28 одноразовых пластиковых товаров, которые стоит запретить в стране, ранее подготовила компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Под ограничения могут попасть в том числе трубочки и крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, пластиковые стаканы и тарелки.

Также Абрамченко сообщила о другой инициативе в сфере экологии - эксперименте по ограничению выбросов CO2 в атмосферу в отдельных регионах России. Реализация мер по защите окружающей среды может начаться в Сахалинской области уже в 2022 году. По прогнозам Абрамченко, область достигнет углеродной нейтральности к 2025 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году. В ноябре правительство опубликовало план достижения столь амбициозной цели при устойчивом экономическом росте. Эксперты Всемирного банка советуют России ускорить энергетический переход и ввести ценовую политику в отношении выбросов углерода. Аналитики прогнозируют, что без принятия соответствующих мер экономика России может столкнуться с рисками.

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Источник — lenta.ru
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