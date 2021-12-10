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В стране и мире

Жена российского священника раскрыла его зарплату в 500 тысяч рублей

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В поселке Александровская Санкт-Петербурга жена настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Вячеслава Никитина обвинила его в растрате денег храма и раскрыла его зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам Анны Никитиной, ее муж в месяц якобы зарабатывает 500 тысяч рублей. Соответствующие тетради с записями о доходах женщина нашла у настоятеля.

При этом она заявила, что никогда не видела зарплаты мужа, ей приходилось выпрашивать деньги на все нужды семьи. По словам Никитиной, когда родился один из их детей, священник отказал в покупке распашонок и кроватки, в результате чего эти вещи подарили прихожане церкви, однако, судя по записям в тетради, в этом месяце церковь заработала чуть больше 900 тысяч рублей.

Россиянка подала на развод. Она заявила, что Никитин не пускает ее в дом и квартиры, которые были нажиты за годы брака. По словам священнослужителя, тетради, которые нашла его жена, — это книги с расходами церкви, деньги церкви он не присваивал.

Вячеслав Никитин окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и духовную академию. В 2002 получил диплом Кембриджского университета в Англии. С 2006 года назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Александровская.

Ранее сообщалось в Челябинске ветеран труда отдала все свои сбережения священнику, думая, что дает ему в долг, но он воспринял это как пожертвование и потратил их на оплату своей ипотеки. Священник присвоил 600 тысяч рублей, затем продал квартиру и сменил церковь.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

попы они такие...

Гость||

труда отдала все свои сбережения священнику, думая, что дает ему в долг, но он воспринял это как пожертвование и потратил их на оплату своей ипотеки. Священник присвоил 600 тысяч

Кто-то из них не понимает русский?....

Гость||

я ржу!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.12.2021 15:29|

попы они такие...

Гость писал(a):
Гость|10.12.2021 15:43|

я ржу!!!!!!!!!

а моя плакать

Гость||

А всея новостя нет случаем оскорблений верующих?

Имя: Гость
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