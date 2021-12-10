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В стране и мире

В России отложат реформу о вредной упаковке

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Российские власти отложили рассмотрение реформы расширенной ответственности производителей (РОП), которая предполагает утилизацию ими товаров и упаковки или уплату экологического сбора. О переносе сроков рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РБК.

Требования предполагали введение полной утилизации вредной для окружающей среды упаковки. Новые правила обращения с мусором должны были заработать с 1 января 2022 года. Однако рассмотрение законопроекта перенесли на весеннюю сессию Госдумы, которая начнется 18 января и продлится до июля. Абрамченко пообещала ускорить обсуждение вопроса.

По данным РБК, в августе 2021 года Минэкономразвития высказало замечания к реформе, а срок ее начала в январе 2022-го был назван нереализуемым. Замечаниями поделились и предприниматели, в итоге Минсельхоз предложил перенести реформу до 2025 года. Законопроект также не согласовал Минпромторг.

Предприниматели попросили предоставить время, чтобы создать инфраструктуру для переработки мусора, они также предупредили о риске роста цен и нехватки товаров. Вице-премьер отметила, что законопроект будет разрабатываться рабочей группой совместно с представителями предприятий. По словам Абрамченко, процесс затянулся.

О введении нового способа обращения с мусором Виктория Абрамченко рассказала в октябре 2021 года, отметив, что власти начнут использовать «инструменты понуждения» в отношении регионов. Ранее вице-премьер поручила составить «зеленый» рейтинг регионов, в котором субъекты будут ранжированы по эффективности внедрения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Источник — lenta.ru
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