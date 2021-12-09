Госдума приняла запрещающий водителям с судимостью работать в такси законопроект

09.12.2021 | 12:46

Депутаты Государственной Думы приняли в I чтении законопроект, согласно которому водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать в такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, запрет распространяется на занятие трудовой деятельностью водителями общественного транспорта и такси. Ограничения будут действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, которые имеют непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя, а также безопасности страны.

Для водителей такси указан такой же список преступлений, при этом добавлены такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, а также половой свободы личности.

Положения законопроекта распространяются не на всех иностранцев, а на тех, кто является гражданами стран, являющихся членами ЕАЭС. Для других иностранцев вне союза ограничения не вводятся, так как при наличии судимости за преступления соответствующих категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.

Ранее Минтранс России предложил лишать работы в такси водителей, постоянно нарушающих ПДД. Так, предлагается ограничить работу в такси водителям, получившим права после лишения документа. Еще одной причиной для отстранения от управления такси в министерстве предложили сделать арест за нарушения ПДД менее года назад.