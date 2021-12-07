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В стране и мире

Мишустин подписал распоряжение об очередных выплатах детям от 3 до 7 лет

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Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на продолжение ежемесячных выплат нуждающимся. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – отметил Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

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Гость||

А остальным как же, на одних зубариках лунную сонату Бетховена исполнять прикажете, а?

Гость||

Мил человек видно думал долго, но не один, решали, кому и сколько. Остановились на 3-7 , остальные мол сами выплывут.

Гость||

малообеспеченным это так можно сказать мол 1 руб если больше не малообеспеченный и сулить хоть золотые горы, знаем, плавали

Гость||

Можно мне выплату. Я мальчик. По уровню умственного развития могу сойти за 7-летнего.

Имя: Гость
Комментарий:

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