Мишустин подписал распоряжение об очередных выплатах детям от 3 до 7 лет

Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.
Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на продолжение ежемесячных выплат нуждающимся. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.
«Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – отметил Михаил Мишустин.
Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
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А остальным как же, на одних зубариках лунную сонату Бетховена исполнять прикажете, а?