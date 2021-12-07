Мишустин подписал распоряжение об очередных выплатах детям от 3 до 7 лет

07.12.2021 | 12:13

Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на продолжение ежемесячных выплат нуждающимся. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – отметил Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.