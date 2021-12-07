Источник раскрыл подробности стрельбы с двумя погибшими в МФЦ в Москве

07.12.2021 | 16:34

Стрельба с двумя погибшими в московском МФЦ на 1-й Новокузьминской улице днем 7 декабря, по предварительным данным, могла произойти из-за проблем с начислениями. Подробности конфликта «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и начальник ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

Ранее 7 декабря при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель. Еще три человека получили ранения, среди них один ребенок десяти лет. Стрельбу, согласно данным источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что нападавшего удалось задержать.