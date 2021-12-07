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В стране и мире

Источник раскрыл подробности стрельбы с двумя погибшими в МФЦ в Москве

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Стрельба с двумя погибшими в московском МФЦ на 1-й Новокузьминской улице днем 7 декабря, по предварительным данным, могла произойти из-за проблем с начислениями. Подробности конфликта «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и начальник ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

Ранее 7 декабря при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель. Еще три человека получили ранения, среди них один ребенок десяти лет. Стрельбу, согласно данным источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что нападавшего удалось задержать.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

хоть разок в такой замес бы попасть

Гость||

зачем?

Гость||

В мэрии Москвы подтвердили информацию о двоих погибших во время стрельбы в МФЦ. Еще три человека ранены.

Источник сообщил, что стрелок отказался надеть маску, а когда охранник стал выгонять его на улицу, достал пистолет и открыл огонь.

По предварительным данным, стрелял 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. СМИ пишут, что в МФЦ он пришел в неадекватном состоянии.

UPD: СК возбудил уголовку по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Гость||

По данным, устроивший стрельбу Сергей Глазов — бывший военнослужащий. Также пишут, что он служил в СВР и был уволен в запас в звании подполковника

Гость||

Стрельба в МФЦ - это безусловно результат того психоза, который уже два года нагнетается в режиме 24х7 всеми российскими СМИ и пляшущими в них с бесконечными рассказами об ужасах пандемии человечками.

Просто кто-то в результате напяливает на себя три маски и двое перчаток и выталкивать из автобуса пинками девушек без маски. А кто-то в ответ на просьбу надеть маску хватается за оружие и начинает стрелять по всем, кто попадется под руку.

Это явления одного порядка. И одно вытекает из другого

Гость||

РПН вот результат истерии!

Дальше хуже будет

Гость||

Этот человек, пишут полковник внешней разведки. Значит он знает какие то тайны там наверху, сейчас следователю он рассказывает о Заговоре каком то. Возможно что то будет, я очень волнуюсь.

Гость||

Пять трупов в Бранденбурге: отец семейства, как говорят, боялся ареста, согласно его предсмертной записке. По словам представителей судебной власти, он также опасался, что у него и его жены отберут детей.

Согласно письму, 40-летний мужчина подделал сертификат о прививках для своей жены. Их работодатель узнал об этом. Теперь пара боялась быть арестованной и потерять своих детей, как сказал во вторник старший прокурор Гернот Бантлеон. Отец убил жену, детей и покончил собой

Гость||

Список пострадавших в результате стрельбы в здании МФЦ:

Евгений Кондратьев, 35 лет

София Козак, 10 лет

Любовь Титова, 56 лет

Зайнаб Таймазова, 33 года

Два человека погибли:

Владимир Шмелёв

Алексей Резвлев

Гость||

Зайнаб Тамазову жалко,это видимо из Средней Азии женщина , их сейчас очень много в Москве , они оформляют гражданство, рожают целый выводок детей, ими все роддома Москву забиты и в МФЦ она видимо оформляла пособия, детские, разные социальные доплаты, субсидию на жилье и прочее и вот пострадала.

Гость||

07.12.2021 17:06|

Этот человек, пишут полковник внешней разведки. Значит он знает какие то тайны там наверху, сейчас следователю он рассказывает о Заговоре каком то. Возможно что то будет, я очень волнуюсь.

Следствие на Ивана может выйти, клубок в Пензу приведёт ужас просто ужас

Гость||

Гость писал(a):

Зайнаб Тамазову жалко
Нефиг шляться по чумным баракам

Имя: Гость
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