В России зафиксирована рекордная смертность и сокращение числа бедных

06.12.2021 | 10:31

Естественная убыль населения России за январь-сентябрь 2021 года составила 675,7 тыс. человек, что на 288,6 тыс. больше, чем за девять месяцев 2020 года, следует из данных Росстата. В ведомстве подчеркнули, что за девять месяцев 2021 года родились 1,049 млн детей и умерли 1,725 млн человек.

Издание «Ведомости» привело статистику за последние 12 месяцев, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года. По данным редакции, смертность стала рекордной и превысила 2,4 млн человек. Это худший показатель за период после 1945 года.

«Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год, следует из оптимистичной оценки «Ведомостей», ее подтверждают демографы Алексей Ракша и Александр Синельников.

Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 году, когда ушло из жизни 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли – в 2000 году, когда страна потеряла 958 532 человека. Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 году. В 1941–1945 ггоду. смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас», - указывают «Ведомости».

Любопытным выглядит и еще один показатель, который был опубликован Росстатом. Численность бедных в III квартале 2021 года на фоне разовых выплат и роста заработных плат сократилась до 16 млн человек (18,8 млн человек в III квартале 2020 года), уровень бедности снизился до 11% (с 12,8%), подчеркивает «Интерфакс».

Напомним, в конце ноября правительство приняло специальное постановление, в котором утвердило правила определения границ бедности в России, используемых в оценках показателя "уровень бедности", начиная с I квартала 2021 года. Значения границ бедности на соответствующий отчетный квартал или год, начиная с I квартала 2021 года, определяются путем умножения значений базовых границ бедности (величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года) на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года.