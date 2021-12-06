В России предложили ввести обязательную к возврату сумму при кражах со счетов

06.12.2021 | 10:40

Центробанк (ЦБ) России предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы регулятора.

По данным издания, изменения планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Соответствующие материалы были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Их подлинность подтвердили три источника издания на финансовом рынке, а о получении материалов сообщили представители Росбанка и Альфа-банка. Кроме того, о разработке поправок 2 декабря рассказывал сам Уваров на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.

По данным регулятора, за третий квартал 2021 года мошенники украли со счетов банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств, то есть меньше 250 миллионов рублей.

Сейчас наиболее широко распространено мошенничество, когда граждане добровольно передают злоумышленникам номера платежных карт, коды или пароли, которые используются ими для кражи средств с помощью методов социальной инженерии. В регуляторе отмечают, что это «является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом».

В первую очередь ЦБ хочет ввести упрощенный порядок возврата денежных средств россиянам, пострадавшим от мошенников в размере, который определит сам регулятор. Для этого клиент должен сообщить банку об инциденте не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Эта сумма будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90 процентах всех случаев социальной инженерии».

При этом если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если окажется выше этого размера. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента.

Вместе с тем непонятно, как на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под влиянием мошенников сам переводит им средства. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они украдены не по вине клиента.

Кроме того, ЦБ предлагает дать банкам право списывать деньги по операциям по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента, а обязанность проверять операции на признак мошенничества возложить не только на банк клиента, переводящего деньги но и на банк, где обслуживается их получатель.

Также ЦБ намерен дать банкам право блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных (ее ведет сам регулятор) о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Этот срок необходим потерпевшим и правоохранительным органам для обращения в суд, чтобы получить разрешение на арест денежных средств и получения решения суда о возврате денег. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.