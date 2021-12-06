Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|13:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России подорожали оливье и селедка под шубой

Печать

Продуктовый набор для салатов оливье и селедка под шубой за год существенно подорожал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

Так, оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в 2020-м. Для определения индекса оливье ведомство обычно использует следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 граммов), зеленый горошек (380 граммов), картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (четыре штуки), вареная колбаса (300 граммов), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов).

За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в девять процентов был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Максимально выросла цена на картофель (почти 80 процентов), морковь (41 процент), репчатый лук (33 процента), яйца и майонез (28 процентов).

Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25 процентов. Для новогоднего стола Росстат предлагает такой рецепт: соленая сельдь (350 граммов), картофель (400 граммов), столовая свекла (350 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (2 штуки), репчатый лук (100 граммов), майонез (300 граммов).

За год минимально подорожала сама селедка - на 11 процентов. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее.

Продовольственная инфляция в России к концу ноября составила десять процентов. Минсельхоз уже подготовил меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.

В начале ноября эксперты сообщили о росте «индекса борща» на Украине. Приготовить традиционное блюдо стало дороже из-за роста цен на основные продукты в его составе. По сравнению с октябрем 2020 года индекс вырос на 5,5 процента. Больше всего подорожали свекла (на 62,43 процента), морковь (на 35,01 процента) и капуста (на 34,87 процента).

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Налейте алкашки кто нибудь!

Гость||

Наше преимущество не оливье,не селедка под шубой,не цезарь и не винегрет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте