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В стране и мире

У вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили омикрон-штамм

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У двух россиян, которые вернулись из Южно-Африканской республики (ЮАР), подтвердили наличие омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«В результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», - говорится в сообщении.

5 декабря стало известно, что у девяти россиян, которые вернулись из ЮАР, обнаружили COVID-19. Граждан с выявленной инфекцией увезли в больницу, а остальных прибывших разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин.

Источник «Известий» уточнил, что среди зараженных коронавирусом есть беременная женщина с ребенком.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Источник «Известий» уточнил, что среди зараженных коронавирусом есть беременная женщина с ребенком
Вот беременную с ребенком зачем в ЮАР понесло?

Гость||

А прививки от него помогают?

Гость||

От этого штамма пока не умер не один человек

Гость||

Ничего, гормончиками накачают, в живот и в вену, как они лечат, и все будет чики-пуки. Ну, а кого с сахаром не очень, ожирение, потом сами, все сами, как пойдет.

Имя: Гость
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