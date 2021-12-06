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В стране и мире

Названы сроки исследования вакцины против COVID-19 для детей в России

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Исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начаться в России в начале 2022 года. Такие сроки назвал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 29 ноября рассказал о подаче документов в Минздрав для получения разрешения на проведение соответствующих исследований.

Мурашко также заметил, что после перенесенного коронавируса около 85 процентов россиян обращаются за дополнительной медицинской помощью.

В конце ноября Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M».

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, дети до 15 лет будут вакцинироваться при согласии родителей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А для дктей 12-17 лет уже исследовали, раз колоть в жтом году уже собираются?

Гость||

Давно пора, в роддоме надо делать,как бцж и не разглагольствовать, надо им или не надо.

Гость||

В Этом году

Гость||

//в роддоме надо делать,как бцж и не разглагольствовать, надо им или не надо//

Для бцж и другие вакцинации обязательное согласие необходимо, без него не сделают прививку.

Так что если не в курсе, то не надо тут вбросы провакационные кидать.

Гость||

Какие еще вбросы, ты пьешь,что тебе мерещится? Подними веки. Это мое пожелание, чтоб так было.

Гость||

Ниче, начнутся болезни детей, а они будут, потому что праздники идут, тогда взвоете. У кого дети часто болеют, ковид не пощадит.

Гость||

А сколько детки еще домой принесут "подарочков"... Держитесь, родители и старшие родственники, готовьте сбережения нести в аптеку.

Гость||

Гость писал(a):

17:21|

Ниче, начнутся болезни детей, а они будут, потому что праздники идут, тогда взвоете.

Да воздаст тебе Господь по сердцу твоему.

Гость||

Воздаст, всем воздаст, бабка, и тебе тоже, и родным твоим.

Имя: Гость
Комментарий:

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