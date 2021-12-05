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В стране и мире

В России показали «границы бедности»

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Росстат впервые оценил число малоимущих в стране исходя из границ бедности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. Новый параметр для учета бедных правительство утвердило в конце ноября.

Исходя из новой черты бедности, численность населения с доходами ниже этой границы в третьем квартале 2021 года составила 16 миллионов человек или 11 процентов от всего населения страны. Подсчеты показали, что по сравнению с третьим кварталом 2020 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 миллиона человек, а их доля - на 1,8 процентного пункта.

По оценке Росстата, за год среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли на 15,5 процента - до 40 402 рублей в третьем квартале 2021 году. Такую динамику в ведомстве объяснили увеличением социальных выплат и ростом экономической активности в целом.

Граница бедности дополнила уже существующий показатель прожиточного минимума. Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период. Как говорили в Минтруде, новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения. В пресс-службе ведомства добавили, что такой подход позволит более точно посчитать уровень бедности среди граждан.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Цифры цифры цифры...одна статистика...17к-это теперь зажиточные наверное, судя по новым "подсчетам"...Один развод и обман

Имя: Гость
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