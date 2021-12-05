В Минздраве назвали способ избежать проблем с желудком после новогоднего стола

05.12.2021 | 08:19

Избежать проблем с желудком после новогоднего стола поможет умеренное потребление праздничных блюд. Такой способ назвал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, его слова приводит «Москва 24».

Тутельян заявил, что праздничные блюда на новогоднем столе не принесут вреда, важнее количество съеденного.

«Положил две чайные ложки оливье и съел. Все. Но если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие», - рассказал диетолог.

Он добавил, что за новогодним столом человек должен оставаться немного голодным, пробовать все, но по чуть-чуть. Также необходимо соблюдать меру в употреблении алкоголя, при этом необходимо выбрать только один напиток.

«Пара бокалов шампанского вполне допустимы. Крепкие напитки - примерно где-то не более 100 граммов, а спирта - 50 граммов - это то, что человек может легко перенести, без тяжелых последствий», - уточнил Тутельян.

Диетолог посоветовал минимизировать употребление колбасной продукции, так как она может навредить печени и поджелудочной железе. Также нужно воздержаться от холодца, солений и больше есть овощей, фруктов и зелени. Самым безопасным продуктом, по мнению Тутельяна, являются листья салата.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что красную икру опасно есть аллергикам, гипертоникам, людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением и от заболеваний почек. Как уточнила специалист, некоторые люди могут иметь аллергию на этот продукт, и тогда даже «маленькая тарталетка может наделать бед».