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В стране и мире

В Госдуме прокомментировали возможность введения новых QR-сертификатов

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В России не планируется вводить QR-сертификаты по уровню антител к коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ и председатель парламентского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов агентству «Интерфакс».

По его словам, пока что такая возможность только обсуждается, но решения нет. «Здесь дело в том, что просто нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет», - прокомментировал политик.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждаются законопроекты о введении нормы, по которой цифровой документ будут выдавать не только при вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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Источник — lenta.ru
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