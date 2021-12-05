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В стране и мире

Ученые нашли нетипичный способ распознать диабет

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У части людей высокий уровень сахара в крови становится причиной выпадения около десяти зубов. Исследование о таком нетипичном симптоме диабета опубликовано в журнале Стоматологической ассоциации США, сообщает Daily Express.

По данным ученых, 28 процентов людей с диабетом среди испытуемых лишились всех зубов. Это объясняется тем, что высокий уровень сахара в крови может мешать поступлению ферментов, которые поддерживают состояние полости рта.

Помимо этого, из-за диабета может появиться избыточный налет на зубах, который спровоцирует пародонтит. Медики рекомендуют пациентам с повышенным уровнем сахара в крови избегать большого количества крахмала в пище.

Ранее заслуженный врач Оксана Драпкина перечислила первые симптомы диабета второго типа, которые обычно не имеют яркой выраженности. По ее словам, о развитии болезни могут свидетельствовать сильная жажда и сухость во рту, учащенное и обильное мочеиспускание.

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Источник — lenta.ru
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