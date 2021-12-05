Скончался кинопродюсер Марк Рудинштейн

05.12.2021 | 19:06

Российский кинопродюсер Марк Рудинштейн, создатель фестиваля «Кинотавр», скончался на 76 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении продюсера.

По его словам, Рудинштейн умер час назад в больнице в Москве.

Ранее сообщалось, что кинопродюсеру сделали срочную трахеостомию - операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он оставался на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации с сильным поражением мозга вследствие обширного ишемического инсульта.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. С 15 лет работал судосборщиком на заводе, затем служил в армии. В 1972-1976 годах учился в Театральном училище имени Б. В. Щукина (Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова).

В апреле 1990 года Рудинштейн вместе с компанией «Подмосковье» провел в Подольске «Фестиваль некупленного кино», а годом позже - I Всесоюзный кинофестиваль «Кинотавр».