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В стране и мире

Россияне раскрыли траты на новогодние подарки

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Россияне раскрыли суммы, которые они готовы потратить на новогодние подарки родственникам и друзьям. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Согласно результатам опроса, средний бюджет жителей России на данные затраты составляет 13 тысяч рублей. При этом в Москве готовы потратить в среднем 17 тысяч рублей, в Хабаровске и Ростове-на-Дону - 16 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - 15 тысяч рублей. В то же время самые экономные бюджеты на подарки у жителей Новосибирска (12,3 тысячи рублей) и Самары (12,2 тысячи рублей).

Отмечается, что большинство респондентов (66 процентов) собираются купить подарки своим родственникам. 32 процента опрошенных отметили, что подарят что-нибудь своим возлюбленным, а 19 процентов - друзьям. Отказаться от покупки подарков планируют 16 процентов россиян.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании искусственных новогодних елок, а также настоящих деревьев до 30 процентов из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Стоимость искусственных настольных елок варьируется от 49 до 279 рублей, за сосну высотой 2,1 метра из пластика придется отдать 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель обойдется почти в 30 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

0 вот сколько я портачу, более все мне опротивило, не нажиться вам на мне

Имя: Гость
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