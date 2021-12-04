В стране и мире

ВОЗ назвала сроки начала проверки «Спутника V»

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Инспекция по оценке европейскими экспертами российского препарата от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Представители ВОЗ встретились с членами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) для обсуждения необходимости передачи дополнительной информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны ВОЗ. По его словам, препятствия носят исключительно бюрократический характер.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около четырех миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А там и пандемии конец!

А кто слушал молодец!

Гость||

Порадовали. К весне закончится.

Гость||

Похоже на афёру со спутником.

Имя: Гость
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