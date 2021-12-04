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В России анонсировали новые ограничения для мигрантов

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Для трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые приедут в Россию на срок более 90 дней, вводятся ограничения на обязательное фотографирование. Соответствующие правила анонсировали в МВД РФ, пишет ТАСС.

Так, мигранты не будут допускаться к обязательному фотографированию в цветных линзах, очках с тонировкой. «Оправа очков не должна закрывать глаза», — говорится в документе.

Также иностранцы в России не смогут сделать фотографию в форменной и верхней одежде, в шарфах или других предметах, закрывающих часть подбородка. При этом будут допускаться к обязательному фотографированию иностранные граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показывать перед посторонними лица без головного убора. Однако необходимо, чтобы он не скрывал овал лица, оно было в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.

Кроме того, иностранным гражданам нельзя редактировать фотографию для улучшения внешнего вида изображаемого иностранного гражданина или его художественной обработки.

Ранее сообщалось, что МВД разработало законопроект, согласно которому у въезжающих на территорию России мигрантов будут брать отпечатки пальцев. Такие меры хотят принять в отношении тех, кто планирует приобрести российское гражданство или остаться в стране более чем на 90 дней.

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Источник — lenta.ru
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