Россиянам раскрыли новое мошенничество с вакцинацией

04.12.2021 | 11:15

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они стали похищать средства граждан под видом выплаты пособия за вакцинацию, передает «Прайм».

Юрист раскрыл схему дистанционного мошенничества, которую зафиксировали в нескольких регионах центральной части России. Пожилым людям в популярной социальной сети со страниц знакомых людей поступают сообщения о том, что ему как привитому от COVID-19 полагается денежная компенсация.

Под таким предлогом мошенники узнают у россиян реквизиты его банковской карты, а затем с нее списывают все имеющиеся денежные средства. В ходе следственных мероприятий, в том числе опроса владельца аккаунта, которому гражданин сообщил свои данные, стало известно, что страницу взломали и похитили неизвестные.

«Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации», — призвал юрист.

Кроме того, мошенники смещают свой фокус внимания на жителей региональных, областных и районных центров, где россияне узнали еще не обо всех мошеннических схемах.

Ранее главврач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Георгий Костюк рассказал о мошенничестве с «дечипизацией» после вакцинации. «Предприимчивые люди» якобы создали «дечипизатор» — одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту введения прививки от COVID-19.