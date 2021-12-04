Россиян предупредили о резком подорожании алкоголя с Нового года

04.12.2021 | 10:23

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин заявил, что Росстандарт с 1 января 2022 года введет новые ГОСТы к спиртным напиткам. В частности, на продукции появится новая маркировка, которая вызовет дефицит товара на рынке, пишет «Российская газета» (РГ).

Шапкин объяснил, что нереализованные товары со старой контрэтикеткой понадобится оснащать дополнительным стикером с указанием новых данных. Глава ЦРНАП спрогнозировал, что такая ситуация приведет по меньшей мере к резкому подорожанию алкоголя и даже к его дефициту. Он предупредил россиян, что до Нового года производители могут не успеть переклеить контрэтикетки, а торговые сети — отказаться продавать такие товары.

«Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать», — объяснил эксперт.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что на данный момент никаких проблем нет. Кроме того, в компании не ожидают дефицит товара: по его словам, в подобных ситуациях сети заранее предупреждают поставщиков о невозможности продавать продукции при нововвведениях.

«Таких сигналов сейчас нет, все работают спокойно. Предновогодние отгрузки уже начались, и они идут в обычном режиме», — заключил он.

Ранее россиянам спрогнозировали дефицит пива. Ассоциация производителей пива заявила, что с 1 сентября начнутся перебои в поставках напитка в бары.