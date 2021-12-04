В стране и мире

Биологи открыли гены заикания

Печать

Ученые из Государственного университета Уэйна в Детройте и Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили в организме гены, отвечающие за заикание, пишет Human Genetics and Genomics.

Исследователи из Государственного университета Уэйна привлекли к научной работе более 1,8 тысячи человек с заиканием. Среди них были 250 семей, где заикание встречалось минимум в трех поколениях. Анализ данных позволил открыть гены заикания. Ученые сочли, что для точного определения этих генов выборка должна быть больше.

Тогда им помогли биологи из Вандербильтского университета, имеющие хранилище генетической информации BioVU. Были проанализированы десятки тысяч образцов ДНК. Так как заикание редко указывали в медицинских документах, ученые ориентировались на заболевания, при которых оно обычно наблюдается. К примеру, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутоиммунные реакции и некоторые инфекции.

Нейросети позволили выявить генетический вариант rs12613255 рядом с геном CYRIA у европейцев и мутацию гена ZMAT4 у африканцев. Они были связаны с риском развития заикания. Также с этим недугом оказались связаны гены, регулирующие выработку половых гормонов, и ген, ранее ассоциированный с аутизмом.

Ранее актер Колин Ферт заявил, что не может избавиться от заикания, которое появилось у него после работы над ролью Георга VI в фильме Тома Хупера «Король говорит!».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Гены коррупции найдите.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте