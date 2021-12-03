Задолжавших за услуги ЖКХ россиян предложили привлечь к уборке снега

03.12.2021 | 10:25

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с телеканалом «360» предложила привлекать россиян, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), к уборке снега.

По мнению депутата, когда ресурсов коммунальных служб не хватает, можно задействовать в снегоуборочных работах обычных граждан, в частности тех, кто имеет долги за ЖКУ. Как отметила Разворотнева, среди таких есть не только забывчивые люди, но и «реально бедные». «В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать», — подчеркнула депутат.

Эксперт по ЖКХ, создатель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура, в свою очередь, заявил, что в уборке снега также могут быть заинтересованы студенты или временно неработающие люди.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и сильного снега, который принес циклон «Бенедикт», в России почти в два раза вырос спрос на дворников. Медианная зарплата уборщиков в стране в декабре 2021-го составляет 23,2 тысячи рублей.