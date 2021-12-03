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Задолжавших за услуги ЖКХ россиян предложили привлечь к уборке снега

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Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с телеканалом «360» предложила привлекать россиян, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), к уборке снега.

По мнению депутата, когда ресурсов коммунальных служб не хватает, можно задействовать в снегоуборочных работах обычных граждан, в частности тех, кто имеет долги за ЖКУ. Как отметила Разворотнева, среди таких есть не только забывчивые люди, но и «реально бедные». «В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать», — подчеркнула депутат.

Эксперт по ЖКХ, создатель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура, в свою очередь, заявил, что в уборке снега также могут быть заинтересованы студенты или временно неработающие люди.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и сильного снега, который принес циклон «Бенедикт», в России почти в два раза вырос спрос на дворников. Медианная зарплата уборщиков в стране в декабре 2021-го составляет 23,2 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А тех, кто повысил пенсионный возраст привлечь к уборке снега на Крайнем Севере, пока весь не уберут.

Гость||

Дизель в полном составе привлекать к расчисткам города от снега нужно.

Гость||

Бедные что бы физически работать надо питание хорошее а на питание нужны деньги а где их взять бедным.

Гость||

Отлично. Грабительские цены и барщина/рабский труд

Гость||

Если дворнику платить зарплату хотя бы в 10 раз меньше чем губернатору и снег будет убран и очередь в дворники будет

Гость||

А тех, кто повысил пенсионный возраст привлечь к уборке снега на Крайнем Севере, пока весь не уберут.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

И как Вы их загоните?С ментами придете ?Да они лежать будут и телик смотреть. но не пойдут.....Вижу таких каждый день у подьезда с утра.

Гость||

Хорошая инициатива, не платят живут за счёт соседей хоть толк будет от должников.

Гость||

Как это живут за счёт соседий?

Гость||

11:32

Каких ещё соседей дружище, долг на них висит и будет висеть как символ общей экономической ситуации, но пора бы списать все долги. Это будет компенсацией за ту обстановку в которой мы существуем, не так ли?

Гость||

Достойных з/п и пенсий нет и не предвидится, а значит долги будут копиться, увеличиваться в объёмах как снежный ком. Не надо быть математиком чтоб это просчитать.

Гость||

Гость писал(a):

живут за счёт соседей
Целая армия чиновников, депутатов и силовиков живут за счет простых граждан.

Гость||

11:47 ))) Ага, наберут критическую массу и бух! Будет как в рассказе О,Генри "Трест, который лопнул ", в смысле всё ЖКХ, и это без преувеличений.

Имя: Гость
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