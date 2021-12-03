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В России подготовили проект о дистанционном назначении пенсий

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Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат в России, передает «Российская газета». Обращаться в Пенсионный фонд могут разрешить в электронном виде.

Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у гражданина формировались накопления. Подать заявления можно в любой момент после достижения возраста в 55 и 60 лет.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко говорила, что хороший доход в старости возможен, если планировать и формировать накопления с 35-40 лет. Она перечислила несколько способов накопить на достойную пенсию. Речь идет о покупке недвижимости, инвестициях и банковских вкладах.

С 1 декабря 2021 года в России проиндексировали пенсии. Повышение выплат коснется, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре 80-летний юбилей — положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 рубля.

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Источник — lenta.ru
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