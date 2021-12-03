Умерла актриса Нина Ургант

03.12.2021 | 15:38

Умерла российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

Народная артистка РСФСР скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге. В 2014 году она заявила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Свою первую большую роль в кино она получила в 1964 году, когда снялась в ленте Игоря Таланкина «Вступление».

Среди других известных картин с участием Нины Ургант — «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия» и «Укротительница тигров». В 2008 году актриса сыграла в картине «Азиат» и больше не снималась в кино.

Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Она трижды была замужем. Ее отношения с последним мужем, артистом балета и писателем Кириллом Ласкари, продлились семь лет.